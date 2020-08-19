Координаційна рада опозиції Білорусі обрала президію

Координаційна рада опозиції Білорусі сформувала президію з семи чоловік.

Про це повідомляє телеграм-канал «Наша нива», передає Укрінформ.

Як наголошується, до неї увійшли Нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексієвич, довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольга Ковалькова, представник штабу Віктора Бабарико Марія Колесникова, екс-міністр культури і дипломат Павло Латушка, юрист, представник штабу Віктора Бабарико Максим Знак, представник страйкому Мінського тракторного заводу МТЗ Сергій Ділевський та міжнародний посередник, юрист Лілія Власова.

Як повідомлялося, 15 серпня штаб Тихановської розпочав формування Координаційної ради. Вона повинна обговорювати і розробляти безпечні і стабільні механізми забезпечення передачі влади. До її складу увійшли близько ста осіб.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав це спробою захоплення влади.

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У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Тим часом у країні тривають масові акції громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

Фото: TUT.BY