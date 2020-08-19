Лукашенко звинуватив Захід у фінансуванні протестів у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив керівництво західних країн у фінансуванні вуличних акцій протесту в Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це він заявив сьогодні на засіданні Ради безпеки за участю по відеозв'язку керівників регіонів, повідомляє БЕЛТА.

«Західні держави вже безпосередньо, не приховуючи, відкрито заявляють про збір коштів і спрямування їх у Білорусь. Ми це бачимо. Звісно, ми не можемо відстежити всі кошти, які сюди надходять. Тому що дуже багато коштів надходять готівкою. Проте ми це знаємо і на цьому питанні сконцентруємося», - сказав Лукашенко.

Він закликав західних лідерів перш за все звернути увагу на проблемні питання у своїх країнах: «Я би просто їм порадив: перш ніж тикати пальцем у нас, внести до порядку денного своїх нарад питання "жовтих жилетів" у Франції, жахливих заворушень в США. Я би хотів, щоб вони перш за все розглянули протести проти коронавірусної ізоляції в Німеччині, інших країнах Європи».

На думку Лукашенка, лише після розгляду своїх питань, «шостим або сьомим пунктом» можна розглядати ситуацію в Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, президент німецького Бундестагу Вольфганг Шойбле закликав владу Білорусі припинити застосування сили проти учасників мирних процесів і мирно піти з політичної арени.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів у Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Лише відповідно до офіційних даних, було затримано майже 7 тисяч осіб, щонайменше 2 людини загинули.

Головний суперник Лукашенко на виборах Світлана Тихановська не визнала результати виборів і закликала ЄС не визнавати їх. Зараз вона перебуває в Литві.