Лукашенко звинуватив Захід у фінансуванні протестів у Білорусі
Як передає Укрінформ, про це він заявив сьогодні на засіданні Ради безпеки за участю по відеозв'язку керівників регіонів, повідомляє БЕЛТА.
«Західні держави вже безпосередньо, не приховуючи, відкрито заявляють про збір коштів і спрямування їх у Білорусь. Ми це бачимо. Звісно, ми не можемо відстежити всі кошти, які сюди надходять. Тому що дуже багато коштів надходять готівкою. Проте ми це знаємо і на цьому питанні сконцентруємося», - сказав Лукашенко.
Він закликав західних лідерів перш за все звернути увагу на проблемні питання у своїх країнах: «Я би просто їм порадив: перш ніж тикати пальцем у нас, внести до порядку денного своїх нарад питання "жовтих жилетів" у Франції, жахливих заворушень в США. Я би хотів, щоб вони перш за все розглянули протести проти коронавірусної ізоляції в Німеччині, інших країнах Європи».
На думку Лукашенка, лише після розгляду своїх питань, «шостим або сьомим пунктом» можна розглядати ситуацію в Білорусі.
Як повідомляв Укрінформ, президент німецького Бундестагу Вольфганг Шойбле закликав владу Білорусі припинити застосування сили проти учасників мирних процесів і мирно піти з політичної арени.
9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Одразу після виборів у Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
Лише відповідно до офіційних даних, було затримано майже 7 тисяч осіб, щонайменше 2 людини загинули.
Головний суперник Лукашенко на виборах Світлана Тихановська не визнала результати виборів і закликала ЄС не визнавати їх. Зараз вона перебуває в Литві.