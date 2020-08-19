На ТБ Білорусі протестувальників замінюють на пропагандистів із Russia Today - ЗМІ

Співробітників білоруської державної телекомпанії «Белтелерадіокомпанія», які підтримали протести в країні, замінюють на працівників російського пропагандистського каналу Russia Today.

Як передає Укрінформ, про це білоруському бюро «Радіо Свобода» повідомили обізнані з ситуацією співрозмовники.

За словами співрозмовника, в студію і на обладнання вже приїжджали російські фахівці, серед яких режисери, технічний персонал, оператори. Більш того, їм показали, як працює обладнання.

Йдеться про колишніх і діючих працівників російського пропагандистського каналу Russia Today та фрілансерів.

Зазначається, що до самої будівлі не впускають співробітників «Белтелерадіокомпанія», які підтримали протести в країні.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Зараз Тихановська перебуває в Литві.