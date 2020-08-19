До Білорусі не впустили 17 іноземних журналістів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі.
Як розповіли в ДПКБ, попри ту обставину, що іноземці приховували справжні цілі в'їзду до Білорусі, повідомляючи про плани щодо відвідання різних пам'яток, виявлені посвідчення журналістів різних телерадіомовних компаній і професійна апаратура розкривали наміри останніх щодо здійснення журналістської діяльності з порушенням білоруського законодавства.
У відомстві додали, що нетипову для іноземців схильність до переміщення великих сум готівкової валюти було виявлено у деяких кореспондентів, що видавали себе за туристів.
ДПКБ також повідомили, що прибулі 18 серпня представники ТРК «Deutsche Welle» і ТРК «Danmarks Radio», які мали акредитацією Міністерства закордонних справ для роботи на території Республіки Білорусь, не мали проблем з перетином кордону.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний очільник держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Одразу після виборів у Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
Зараз Тихановська перебуває в Литві.
Фото: ДПКБ