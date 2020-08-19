До Білорусі не впустили 17 іноземних журналістів

У пункті пропуску "Національний аеропорт "Мінськ" 18 серпня 17 представникам іноземних ЗМІ відмовлено у в'їзді до Білорусі через відсутність акредитації для здійснення журналістської діяльності на території країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі.

Як розповіли в ДПКБ, попри ту обставину, що іноземці приховували справжні цілі в'їзду до Білорусі, повідомляючи про плани щодо відвідання різних пам'яток, виявлені посвідчення журналістів різних телерадіомовних компаній і професійна апаратура розкривали наміри останніх щодо здійснення журналістської діяльності з порушенням білоруського законодавства.

У відомстві додали, що нетипову для іноземців схильність до переміщення великих сум готівкової валюти було виявлено у деяких кореспондентів, що видавали себе за туристів.

ДПКБ також повідомили, що прибулі 18 серпня представники ТРК «Deutsche Welle» і ТРК «Danmarks Radio», які мали акредитацією Міністерства закордонних справ для роботи на території Республіки Білорусь, не мали проблем з перетином кордону.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний очільник держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів у Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Зараз Тихановська перебуває в Литві.

Фото: ДПКБ