У Білорусі затримали українця за запитом РФ

У Білорусі прикордонники затримали 34-річного громадянина України, який оголошений в розшук Росією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі.

Згідно з повідомленням, 18 серпня у пункті пропуску "Нова Гута" при оформленні на в'їзд до Білорусі автобуса сполученням "Київ-Мінськ" прикордонники затримали 34-річного пасажира.

"Під час проходження паспортного контролю з'ясувалося, що чоловік знаходиться в міждержавному розшуку у країнах СНД (ініціатор — МВС Російської Федерації). Крім того, в його особистих речах було виявлено револьвер під дрібнокаліберний патрон і нiж довжиною клинка 18 см", - стверджують в білоруському відомстві.

"У встановленому порядку він був переданий співробітникам міліції", - йдеться в повідомленні.