У ГУР назвали фейком версію про причетність СБУ до затримання "вагнерівців"

Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони. вважає, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання "вагнерівців".

Про це він повідомив Укрінформу, коментуючи скандальну ситуацію із затриманням у Білорусі та наступною видачею до РФ 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

"Достатня кількість фактів свідчить про те, що це спецоперація російських спецслужб. По-перше, десятки людей із досвідом бойових дій у гібридних конфліктах у різних країнах, у тому числі на Донбасі, з’явились у столиці Білорусі прямо напередодні доленосних президентських виборів", - сказав Буданов.

По-друге, за його словами, лише необізнана людина може повірити у казку, ніби цих "наївних" бойовиків могли обманом затягнути до Мінська. Усі ці так звані "приватні" військові компанії працюють у прямому підпорядкуванні російських силових структур і ніколи не діють без їхнього дозволу чи координації. Навіть якщо виконують "приватні" замовлення.

По-третє, зауважив керівник розвідки, дуже докладну фейкову версію про буцімто причетність СБУ до появи "вагнерівців" у Мінську опублікували російські спецслужби у російському виданні "Комсомольская правда" 6 серпня. Тобто вже через тиждень після затримання бойовиків та публічних звинувачень на адресу Росії з боку білоруської влади у втручанні у внутрішні справи Білорусі та спроби вплинути на результати виборів.

"По-четверте, - зазначив Буданов, - паралельно цю версію стали підтримувати в українському публічному просторі деякі політологи та соціальні мережі, які можна впевнено називати проросійськими".

Як повідомлялося, затримання бойовиків відбулося 29 липня. Офіс генерального прокурора України направив до генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях проти України. 5 серпня Олександр Лукашенко заявив, що готовий до співпраці з Україною з питань затриманих бойовиків російської ПВК "Вагнера". Він доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів України та Росії для з'ясування ситуації із затриманими бойовиками.

Однак 14 серпня стало відомо, що "вагнерівці" ​​повернулися до РФ. У РНБО це назвали "недружнім кроком стосовно України", що може негативно позначитися на відносинах двох держав. Однак сьогодні в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, нібито українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера", для чого виманили їх до Білорусі.