Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки МОУ

Скандал навколо затримання в Білорусі і наступної видачі Росії 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера", продовжується.

Нагадаємо: затримання бойовиків сталося 29 липня. Офіс генерального прокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях проти України. 5 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до співпраці з Україною з питань затриманих бойовиків російської ПВК "Вагнера". Він доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії та України для з'ясування ситуації із затриманими бойовиками.

Однак 14 серпня стало відомо, що "вагнерівці" ​​повернулися до РФ. У РНБО України це назвали "недружнім кроком стосовно України", що може негативно позначитися на відносинах двох держав. Однак сьогодні в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що це нібито українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера", для чого виманили їх до Білорусі. З проханням прокоментувати цю інформацію Укрінформ звернувся до керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

- У ЗМІ та соціальних мережах було розповсюджено версію про нібито спецоперацію СБУ, в результаті якої велика група російських бойовиків, які працювали на приватну російську компанію «Вагнер», опинились на території Білорусі, де їх і затримали білоруські силовики. Чи має це якийсь стосунок до дійсності?

- Достатня кількість фактів свідчить про те, що це спецоперація російських спецслужб. По-перше, десятки людей із досвідом бойових дій в гібридних конфліктах у різних країнах, у тому числі на Донбасі, з’явились у столиці Білорусі прямо напередодні доленосних президентських виборів.

По-друге, лише необізнана людина може повірити у казку, ніби цих «наївних» бойовиків могли обманом затягнути до Мінська.

Усі ці так звані «приватні» військові компанії працюють у прямому підпорядкуванні російських силових структур та ніколи не діють без їхнього дозволу чи координації. Навіть, якщо виконують «приватні» замовлення.

По-третє, дуже докладну фейкову версію про буцімто причетність СБУ до появи «вагрнерівців» у Мінську опублікували російські спецслужби у російському виданні «Комсомольская правда» 6 серпня. Тобто, вже через тиждень після затримання бойовиків білоруськими силовиками та публічних звинувачень на адресу Росії з боку білоруської влади у втручанні у внутрішні справи Білорусі та спроби вплинути на результати виборів.

По-четверте, паралельно цю версію стали підтримувати в українському публічному просторі деякі політологи та соціальні мережі, які можна впевнено називати проросійськими.