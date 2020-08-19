У Мінську помер ще один протестувальник, у якого стріляли силовики

У військовому шпиталі Мінська помер 43-річний Геннадій Шутов, який отримав вогнепальне поранення в голову 11 серпня в районі Московської адміністрації Бреста під час протестів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.by.

Родичі дві доби не могли знайти Шутова. З'ясували, що його доставили спочатку в Брестську обласну лікарню, а потім вертольотом переправили до військового шпиталю Мінська.

За словами дочки Шутова, у нього була вогнепальна травма, «ушкодження мозку тяжкі і значні».

Він помер в шпиталі сьогодні, 19 серпня.

У МВС Білорусі повідомили, що в Бресті ввечері 11 серпня міліція робила постріли в учасників протесту з вогнепальної зброї на ураження. За даними міліції, є поранений. Чи мали вони на увазі Шутова, невідомо.

Міліція уточнює, що на ураження стріляли задля захисту життя і здоров'я співробітників від «групи агресивно налаштованих громадян із арматурою в руках», коли тих не зупинили попереджувальні постріли вгору.

9-11 серпня до швидкої й лікарні Бреста звернулися близько 100 осіб з ударами м'яких тканин, травмами рук і ніг, грудної клітини, живота. Госпіталізували 23 особи, деякі з них потребували операції.

Увечері 9 серпня, після виборів і наступного дня в Бресті відбулися масові протести городян і сутички з міліцією.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів в Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Наразі Тихановська перебуває в Литві.

Фото: TUT.by