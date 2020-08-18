У Білорусі знайшли мертвим директора музею, який не підписав протокол на виборах - ЗМІ

У білоруському місті Волковиськ знайшли мертвим 29-річного директора музею Костянтина Шимшакова, який відмовився підписати протокол про результати виборів президента 9 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє газета "Наша Нива" в телеграм-каналі.

Шимшаков пропав після того, як він відмовився підписати протокол про результати виборів президента, які пройшли в Білорусі 9 серпня. Сьогодні його знайшли мертвим.

За даними телеграм-каналу NEXTA, 29-річний директор музею був одним з двох членів комісії виборчої дільниці у Волковиську, який відмовився підписати протокол.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Одразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кілька загиблих.

Зараз Світлана Тихановська перебуває в Литві.