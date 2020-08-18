У Білорусі знайшли мертвим директора музею, який не підписав протокол на виборах - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє газета "Наша Нива" в телеграм-каналі.
Шимшаков пропав після того, як він відмовився підписати протокол про результати виборів президента, які пройшли в Білорусі 9 серпня. Сьогодні його знайшли мертвим.
За даними телеграм-каналу NEXTA, 29-річний директор музею був одним з двох членів комісії виборчої дільниці у Волковиську, який відмовився підписати протокол.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Одразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кілька загиблих.
Зараз Світлана Тихановська перебуває в Литві.