Лукашенко вже втретє за чотири дні поговорив із Путіним

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

Як наголошується в повідомленні державного агентства Білорусі, Путін поінформував білоруського колегу про його переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном в частині, що стосується ситуації в Білорусі.

Лукашенко вже проводив телефонні переговори з Путіним 15 і 16 серпня. Тоді Лукашенко заявив, що домовився з Путіним про те, що Росія за першим запитом "надасть всебічну допомогу в гарантуванні безпеки Білорусі в разі зовнішніх військових загроз".

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Зараз Тихановська перебуває у Литві.