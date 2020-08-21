Тихановська закликала робітників розширювати страйки

Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала робітників білоруських підприємств продовжувати страйки.

Як передає Укрінформ, про це вона заявила у відеозверненні, опублікованому на Ютуб-каналі «Країна для життя».

«Ви - символ нової, вільної Білорусі... Ви залякали диктатуру, вона тремтить від страху перед вами, вашою силою та мужністю. Тому сьогодні ви відчуваєте величезний тиск, тому отримуєте погрози. Страйки загнали диктатуру в кут, поранили її в саме серце... Страйки - це абсолютно легальна і потужна зброя проти режиму. Вони це знають. І тому вас залякують», - акцентувала Тихановська.

Вона закликала робітників підприємств продовжити страйки.

«Майбутнє Білорусі, а значить, і майбутнє наших дітей залежить зараз від вашої єдності і вашої рішучості. Тому я прошу вас - продовжуйте і розширюйте страйки. Не звертайте уваги на залякування. Об'єднуйтеся. Ми змусимо владу, яка зачинилась у своїх палацах, почути наші голоси, які вона у нас вкрала», - наголосила вона.

Тихановська також нагадала, що мета опозиції проста - припинити насильство, звільнити політичних в'язнів, провести прозорі, вільні й чесні вибори.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10 1%.

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Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятеро загиблих під час протестів.