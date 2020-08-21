BelarusWatch готує акції солідарності з білорусами в усьому світі

Міжнародна волонтерська ініціатива BelarusWatch планує 26 серпня провести акції солідарності з білорусами в усьому світі.

Про це повідомляється на сторінці акції, передає Укрінформ.

"Наша мета – привернути увагу до подій у Мінську та Білорусі, щоб підштовхнути лідерів країн до підтримки захисту прав людини та демократії", - пишуть організатори.

Вони також шукають координаторів у різних містах для проведення акцій солідарності.

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"Формат акцій залежить від вашої креативності — від появи білоруського прапора на адміністративних будівлях до символічного зав'язування хустки або вдягання сорочки кольорів білоруського прапора на пам'ятники у вашому місті. Всі деталі готові проговорити індивідуально", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: tut.by