BelarusWatch готує акції солідарності з білорусами в усьому світі
Про це повідомляється на сторінці акції, передає Укрінформ.
"Наша мета – привернути увагу до подій у Мінську та Білорусі, щоб підштовхнути лідерів країн до підтримки захисту прав людини та демократії", - пишуть організатори.
Вони також шукають координаторів у різних містах для проведення акцій солідарності.
"Формат акцій залежить від вашої креативності — від появи білоруського прапора на адміністративних будівлях до символічного зав'язування хустки або вдягання сорочки кольорів білоруського прапора на пам'ятники у вашому місті. Всі деталі готові проговорити індивідуально", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.
Фото: tut.by