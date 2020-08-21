У Берестейській області Білорусі затримали ще 10 протестувальників

У Берестейській області затримали "10 активних учасників масових заворушень" в Білорусі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".

Затримані – жителі Бресту, Брестського та Дорогичинського районів віком від 18 до 40 років. Зараз вони в ізоляторі тимчасового тримання, повідомили в управлінні внутрішніх справ Берестейського облвиконкому.

Їх підозрюють у тому, що вони 10 серпня і вночі 11 серпня «вдавалися до насильства щодо співробітників органів внутрішніх справ», «кидали в них каміння, палиці, металеві предмети, запускали фаєри, пошкоджували державну власність на центральних вулицях міста».

Правоохоронні органи порушили кримінальні справи за фактами масових заворушень, хуліганства, насильства та погроз насильства щодо працівників міліції.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Білоруські силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: tut.by