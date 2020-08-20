Глава Євроради заявив Путіну, що Білорусь сама має визначати своє майбутнє

Глава Євроради заявив Путіну, що Білорусь сама має визначати своє майбутнє

Укрінформ
Президент Європейської ради Шарль Мішель у розмові з російським лідером Володимиром Путіним повторив тезу, що білоруський народ має самостійно визначати своє майбутнє.

Як передає Укрінформ, про це Мішель повідомив у Твіттері.

«Вчора 27 країн ЄС висловили солідарність з народом Білорусі у його прагненні визначати своє майбутнє. Сьогодні я це повторив президенту РФ Путіну», - написав він.

Президент Євроради додав, що єдиний шлях урегулювання ситуації - через політично-інклюзивний діалог та мирний і демократичний процес.

Зазначається, що це вже друга розмова президента Європейської ради з Путіним щодо Білорусі за останні дві доби.

Напередодні Європейський Союз ухвалив рішення про запровадження індивідуальних санкцій проти осіб у Білорусі, причетних до насильства після недемократичних президентських виборів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Білоруські силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

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