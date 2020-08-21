Білоруська опозиція закликала держслужбовців до діалогу з суспільством

Білоруська опозиція закликала держслужбовців до діалогу з суспільством

Укрінформ
Координаційна рада (КР) опозиції Білорусі закликала держслужбовців країни висловити свою позицію про те, що відбувається в країні та допомогти налагодити діалог з суспільством.

Як повідомляє Укрінформ, текст звернення опубліковано на сторінці КР.

Опозиціонери вважають, що люди в держорганах можуть позитивно вплинути на ситуацію в країні.

"По-перше, можна висловити свою позицію про те, що відбувається в країні. Зараз це важливо... По-друге, можна вжити зусилля щодо налагодження діалогу з суспільством. Ще раз підкреслимо - заперечення проблем або виключно силові методи їх вирішення не призведуть нашу країну ні до чого доброго", - йдеться у зверненні.

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Координаційна рада також нагадує, що «розумні, чесні, порядні професіонали в державних органах будуть потрібні завжди». Але ті, "хто скоїв тяжкі злочини проти свого народу, звичайно ж, мають відповідати". Водночас, як підкреслили у КР, не має бути цькування інших чиновників, правоохоронців, за те, що вони перебували на держслужбі в останні роки. Опозиція закликала держслужбовців як частину суспільства до консолідації.

Як відомо, Координаційна рада із забезпечення передачі влади в Білорусі була створена з ініціативи кандидата в президенти Світлани Тихановської. 20 серпня Генеральна прокуратура Білорусі порушила проти неї кримінальну справу за статтею 361 КК за діяльність, «спрямовану на захоплення державної влади». У відповідь, посилаючись на цілі Координаційної ради та шляхи їх досягнення, прописані в Положенні про неї, Рада заявила, що всі її «цілі й методи законні, засновані на засадах Конституції Республіки Білорусь».

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У Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

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