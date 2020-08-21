Латвія та Естонія вводять заборону на візи для білоруських чиновників

Глави МЗС Латвії та Естонії домовилися про введення спільних санкцій щодо осіб, відповідальних за насильство і фальсифікацію результатів виборів, і вже підготували для них списки офіційних осіб Білорусі.

Про це йдеться в заяві, переданій МЗС Латвії кореспонденту Укрінформу.

«Міністерства (закордонних справ - ред.) вітають висновки Ради Європи, скликаної в середу, 19 серпня 2020 року, і вирішили продовжити спільні дії, запровадивши адресні індивідуальні санкції щодо білоруських посадовців, відповідальних за фальсифікацію результатів президентських виборів і надмірне застосування сили проти мирних демонстрантів на вулицях Білорусі», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Латвія і Естонія вже підготували відповідні списки білоруських чиновників. Санкції будуть включати заборону на видачу віз. Двосторонні санкції встановлять на державному рівні до введення санкцій ЄС, що мають відбутися незабаром.

У спільній заяві глави МЗС висловили серйозне занепокоєння стосовно президентських виборів у Білорусі, результати яких не визнає білоруське суспільство, і закликали країну до мирного і законного врегулювання поточної кризи.

При цьому Латвія та Естонія продовжать активну роботу з посилення підтримки білоруського громадянського суспільства. Білорусь була і залишиться важливим сусідом, Латвія і Естонія будуть і надалі підтримувати добросусідські відносини з білоруським народом.

Очікується, що найближчим часом глави МЗС представлять наявні списки урядам своїх країн.

Як повідомлялося раніше, Литва вже запровадила персональні санкції проти 32 високопосадовців Білорусі, включаючи Олександра Лукашенка.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз прийняв рішення про введення індивідуальних санкцій проти осіб у Білорусі, причетних до насильства після недемократичних президентських виборів.

Читайте також: Глава МЗС Білорусі просить ЄС не вводити санкції

У Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Читайте також: Фінляндія підтримує персональні санкції ЄС проти чинної білоруської влади

Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятеро загиблих під час протестів.