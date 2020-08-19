Фінляндія підтримує персональні санкції ЄС проти чинної білоруської влади

Фінляндія офіційно підтримує запровадження персональних санкцій проти представників діючої влади в Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві фінського уряду.

"Фінляндія підтримує введення цілеспрямованих персональних санкцій ЄС...Діалог з білоруським режимом має залишатися відкритим. Фінляндія підтримує запропоновані ОБСЄ заходи, такі як візит делегації ОБСЄ в Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що вибори в Білорусі не відповідали міжнародним критеріям, критеріям ОБСЄ і БДІПЛ і не були вільними та справедливими. "Насильство з боку влади неприпустиме. Будь-які нові вибори повинні проводитися відповідно до узгоджених принципів, у тому числі з міжнародними спостерігачами", - йдеться в заяві.

За даними ЗМІ, очікується, що лідери ЄС сьогодні не ухвалюватимуть рішення про санкції, але закличуть до діалогу, поваги до суверенітету країни, звільнення арештованих і підтримки мирних демонстрантів.

В Єврокомісії 18 серпня повідомили, що робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі розпочалася, але ще не завершена.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів в Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів у країні.