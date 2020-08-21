Глава МЗС Білорусі просить ЄС не вводити санкції

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей закликав лідерів країн-членів ЄС відмовитися від введення санкцій проти білоруської влади на тлі протестів у країні.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві міністра, яку опубліковано на сторінці МЗС Білорусі в Facebook.

«Це не перші санкції в нашій історії (з ЄС - ред.). І наша історія на цьому не закінчиться. Ми їх пройдемо так само, як і попередні. Результат їх дії вам відомий. Всі разом ми точно згаємо час. Втратимо ритм, який потрібен нашим країнам і суспільствам, тим більше в сучасному швидкому світі», - заявив Макей.

Також він заявив про можливу «протидію» влади Білорусі європейським санкціям.

«Краще з вашою допомогою, але без спроб примусу з використанням політичних, фінансових та інших очевидних важелів. Прошу пробачити, але ми не зможемо це (санкції - ред.) розглядати інакше, як недоброзичливі дії, що завдають шкоди суверенітету Республіки Білорусь, і не зможемо це залишати без протидії», - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз прийняв рішення про введення індивідуальних санкцій проти осіб в Білорусі, причетних до насильства після недемократичних президентських виборів.

У Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.