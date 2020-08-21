Глава МЗС Білорусі просить ЄС не вводити санкції

Глава МЗС Білорусі просить ЄС не вводити санкції

Укрінформ
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей закликав лідерів країн-членів ЄС відмовитися від введення санкцій проти білоруської влади на тлі протестів у країні.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві міністра, яку опубліковано на сторінці МЗС Білорусі в Facebook.

«Це не перші санкції в нашій історії (з ЄС - ред.). І наша історія на цьому не закінчиться. Ми їх пройдемо так само, як і попередні. Результат їх дії вам відомий. Всі разом ми точно згаємо час. Втратимо ритм, який потрібен нашим країнам і суспільствам, тим більше в сучасному швидкому світі», - заявив Макей.

Читайте також: Лукашенко обіцяє вирішити "проблему з протестами" найближчими днями

Також він заявив про можливу «протидію» влади Білорусі європейським санкціям.

«Краще з вашою допомогою, але без спроб примусу з використанням політичних, фінансових та інших очевидних важелів. Прошу пробачити, але ми не зможемо це (санкції - ред.) розглядати інакше, як недоброзичливі дії, що завдають шкоди суверенітету Республіки Білорусь, і не зможемо це залишати без протидії», - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз прийняв рішення про введення індивідуальних санкцій проти осіб в Білорусі, причетних до насильства після недемократичних президентських виборів.

Читайте також: Лукашенко вважає, що США причетні до ситуації у Білорусі

У Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-