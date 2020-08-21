До суду від імені Тихановської подали скаргу про невизнання виборів у Білорусі

Адвокат Максим Знак подав до Верховного суду Білорусі скаргу від імені Світлани Тихановської про визнання президентських виборів 9 серпня недійсними.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Повідомляється, що відповідь на цю скаргу має надійти протягом 5 днів. До скарги подано 25 великих папок з доказами порушень під час виборчої кампанії.

Раніше про те, що подаватимуться скарги до Верховного суду, заявили такі учасники президентських змагань, як Анна Канопацька і Андрій Дмитрієв. Сергій Черечень також говорив, що не вбачає підстав визнати підсумки виборів: «Нормальної електоральної процедури - законної і мирної - не відбулося. По всій країні надходять свідоцтва про численні порушення і про неможливість ознайомитися з реальними результатами голосування». Проте він зазначив, що допоки в країні немає судів з політичних питань, до Верховного суду він скаргу не подаватиме.

Як повідомлялося, 14 серпня ЦВК Республіки Білорусь оголосила остаточні результати виборів. За Лукашенко проголосували 80,1% (4 661 075 чоловік), за Тихановську - 10,1% (588 622 особи), за Дмитрієва - 1,21% (70 671 особа), за Канопацьку - 1,67% (97 489 людей), за Черечня - 1,14% (66 613 осіб). Проти всіх 0 4,59% (267 360 осіб).

Скарги на результати виборів, в тому числі від Тихановської, в ЦВК Білорусі відхилили.

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Після президентських виборів в Білорусі, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти фальсифікації їхніх результатів. Силовики жорстоко придушували страйки, розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. чоловік. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про мінімум п'ятеро загиблих під час протестів.