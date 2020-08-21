У білоруських обмінниках долар і євро "поповзли" вгору

В обмінниках Білорусі відчутно зросли курси євро і долара: повідомляється, що в деяких банках євро перевищив позначку в 3,1 рубля, а долар - 2,62 рубля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Євро дешевше 3 рублів в обмінниках зараз вже не знайти.

Найвищий курс продажу банком євро у Франсабанку - 3,11 рубля, а найнижче - в Банку Рішення (3,01 рубля).

Найвигідніше здавати в РРБ-Банк, Абсолютбанк, Франсабанк, Paritetbank, Технобанк - 3,01 рубля.

Найвищий курс продажу банком долара - 2,62 (Технобанк і РРБ-Банк), а найнижчий - 2,565 рубля (Абсолютбанк).

Найвигідніше здавати долари в РРБ-Банк, Технобанк, Белгазпромбанк, Paritetbank, Абсолютбанк, Ідея Банк - 2,545 рубля.

Це відбувається на тлі серйозної політичної кризи у Білорусі.

Помічник президента Білорусі з питань фінансово-кредитної системи Валерій Бєльський зазначив, що збиток від протестів зараз становить не менше 500 мільйонів доларів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в п'ятницю заявив, що в найближчі дні розбереться з ситуацією в країні, яка виникла в зв'язку з протестами проти його правління.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їхніх результатів, згідно з якими Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Зараз Тихановська знаходиться в Литві.

Фото: TUT.BY