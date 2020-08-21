Українцям нагадали про нові правила поїздок у Білорусь із 1 вересня

З 1 вересня для поїздок в Білорусь громадянам України необхідні закордонні паспорти.

Про це йдеться на сайті ДПСУ, повідомляє Укрінформ.

У відомстві пояснили, що з 1 вересня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів "Про часткове зупинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян". Відтак запрацює новий порядок виїзду, який дозволить покращити захист українських громадян, оскільки у разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою та складною на відміну від оперативних процедур документування подорожуючих у разі втрати закордонних паспортів.

Окрім того, прикордонники прогнозують істотне зменшення часу проходження прикордонного контролю, оскільки інформація із закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами.

Водночас істотно покращиться запобігання випадкам використання підробок паспорта громадянина України (у формі книжечки) з огляду на незначний ступінь захисту. За сім місяців 2020 року прикордонники виявили понад 300 підроблених паспортних документів, понад два десятки чужих та понад 1300 недійсних.

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Громадяни України, які проживають на території Республіки Білорусь, можуть оформити закордонні паспорти у Посольстві України в Мінську або Консульстві України в Бресті.

У ДПСУ наголосили, що громадян України, які після 1 вересня перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, під час повернення в Україну прикордонники безперешкодно пропускатимуть і за внутрішніми паспортами.

Прикордонники звертають увагу, що громадяни України – жителі прикордонних районів України зможуть і надалі керуватися чинним режимом поїздок в Республіку Білорусь в місцевих пунктах пропуску за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження (для осіб віком до 18 років) відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах.

Як повідомляв Укрінформ, 13 серпня Міністерство закордонних справ рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Білорусі до стабілізації ситуації в цій країні.

13 травня на засіданні уряду було прийнято постанову Кабінету Міністрів "Про часткове зупинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян".