ООН закликає Білорусь звільнити всіх незаконно затриманих
Про це заявила прессекретар Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Тросселл на брифінгу в Женеві, повідомляє Укрінформ.
Також в організації зазначили, що згідно з відповідними міжнародними стандартами Білорусь «зобов'язана забезпечити ведення повних і точних записів про всіх осіб, яких тримають під вартою», а також своєчасно інформувати членів їхніх сімей і адвокатів про те, де їх утримують.
В ООН повторили заклик Верховного комісара з прав людини до негайних, ретельних, незалежних і неупереджених розслідувань усіх тверджень про порушення прав людини.
В ООН також занепокоєні тим, що доля і місцезнаходження як мінімум восьми осіб, які зникли після початку протестів 9 серпня, залишаються невідомими, і закликали білоруську владу переглянути свою позицію відмови від співпраці зі Спеціальним доповідачем ООН з питань Білорусі.
«Конструктивна взаємодія зі Спеціальним доповідачем надала б Білорусі реальну можливість продемонструвати свою готовність задуматися над проблемами прав людини і відреагувати на них, особливо під час кризи», - наголосила Тросселл.
Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові акції громадян, не згодних з офіційними результатами виборів.
9 серпня в країні відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.