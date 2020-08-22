Viber закрив офіс у Мінську, двох працівників компанії арештували

Компанія Viber закрила свій офіс у Мінську на тлі протестів і блокувань інтернету в Білорусі 9-12 серпня, які призвели до перебоїв у роботі месенджера.

Як повідомляє Укрінформ, про це в інтерв'ю Forbes розповів гендиректор власника сервісу, компанії Rakuten Viber Джамел Агауа.

«Ми вирішили негайно закрити наш офіс у Мінську і попросити людей працювати віддалено», - сказав він, наголосивши, що рішення було прийнято заради безпеки співробітників.

Як повідомив Агауа, двоє співробітників Viber і батько одного з них були заарештовані. Всі троє опинилися під арештом без видимих ​​причин.

Пізніше один співробітник був звільнений, а другий із серйозними травмами потрапив у лікарню і за законом він ще під арештом.

«Можливо, якщо ситуація не покращиться, ми не будемо більше інвестувати в Білорусь. Таке може бути, тому що ми не можемо інвестувати в країну, де люди живуть у страху», - зазначив гендиректор компанії.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти їхніх офіційних результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.