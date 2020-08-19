У Білорусі на знак протесту звільняється колектив радіо "Сталіца"

Майже весь колектив білоруського радіо "Сталіца" написав заяву про звільнення на знак протесту.

Про це "Нашій ніві" повідомив ведучий радіо Валерій Кондратьєв, передає Укрінформ.

"З понеділка співробітники радіо підтримали загальнонаціональний страйк. Ніяких розважальних програм (на радіо - ред.) з ранку не виходило. Вдень виходили тільки спортивні новини і погода. У вівторок було заявлено, що нас звільнять за статтею, на що співробітники погодилися, щоб їх і так звільнили", - говорить він.

За словами Кондратьєва, увечері того самого дня керівництво радіо запропонувало виходити в ефір без новин і розважального контенту.

"Сьогодні майже всім колективом було прийнято рішення написати заяви про звільнення, що ми й зробили", - додав він.

Як повідомляється, загалом звільняються 11 осіб, в тому числі директор радіостанції, заступник директора і музичний редактор.

Що далі буде з каналом, Кондратьєв не знає. "Можливо буде змінений формат, або частоту займе Перший національний канал білоруського радіо", - припустив він.

Раніше весь колектив білоруської газети "Звязда" звільнився після того, як Міністерство інформації зняло з посади головного редактора видання - директора видавничого дому "Звязда" Павла Сухорукова.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні підсумки виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.