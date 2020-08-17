У Мінську звільнили директора театру, який брав участь у “Марші свободи”
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграм-каналі Наша Нiва.
Мітингувальники зібралися біля театру, щоб підтримати звільненого директора.
"Сотні мінчан зібралися біля Купальського театру, кричать "Браво!", Їх вітає головний режисер Микола Пінігін", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Радіо Свобода, про звільнення директора прийшов повідомити представник Міністерства культури та поінформував про це колектив. Актори, художній керівник театру Микола Пінігін та керівник літературно-драматичного відділу Ольга Бабкова вже написали заяви про відставки.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.