У Мінську протестувальники біля СІЗО вимагають звільнити затриманих

У столиці Білорусі громадяни зібралися на мітинг біля СІЗО з вимогою звільнити раніше затриманих учасників акцій протесту проти фальсифікації виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал NEXTA.

"Біля СІЗО "Володарка" у Мінську зібралося багато людей, які вимагають звільнити політв'язнів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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У Білорусі тривають масові акції протести громадян проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів були затримані понад 6,7 тис. осіб. В лікарні потрапили не менше 250 людей, є загиблі.