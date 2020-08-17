У Білорусі назвали імена учасників Координаційної ради Тихановської

Довірена особа Світлани Тихановської Ольга Кавалькова заявила, що понад 30 осіб приєдналися до Координаційної ради, що має забезпечити передачу влади у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це інформує Радіо Свобода.

Світлана Тихановська заявила про необхідність формування Координаційної ради 14 серпня. За словами Кавалькової, незабаром відбудеться засідання нового органу.

До складу Координаційної ради увійшли:

Юрій Губаревич - голова руху "За свободу";

Павло Данейко - керівник групи компаній IPM;

Павло Белавус - засновник та власник Symbal.by;

Алесь Бяляцький - правозахисник, голова правозахисного центру "Вясна";

Андрій Вітушко - дитячий реаніматолог, кандидат медичних наук;

Віталій Валянюк - директор Probusiness;

Алана Гербремаріам, активістка Молодіжного блоку;

Людмила Антоновська, голова Асоціації інноваційних інструментів;

Лілія Власова - міжнародний посередник, юрист;

Олесь Дуко - представник адміністрації парку «Великий камінь»;

Дунаєв Володимир - професор, експерт Громадського Болонського комітету;

Андрій Ягорау - політолог, директор Центру європейської трансформації;

Марія Колеснікова - представник штабу Віктора Бабаріка;

Максим Знак - юрист, представник штабу Віктора Бабаріка;

Світлана Калінкіна - журналіст;

Ольга Ковалькова - співголова Білоруської християнської демократії, довірена особа Світлани Тихановської;

Микола Казлов, голова Об’єднаної громадянської партії;

Олександр Дабравольський, член політичної ради Об’єднаної громадянської партії;

Дмитро Крук - економіст;

Кубашков Ігор - представник студентської спільноти;

Андрій Курейчик - сценарист, драматург, режисер, публіцист;

Євген Лівіант - викладач, керівник репетиторського центру «100 балів»;

Сергій Макейков - делегат БМЗ;

Тетяна Маринич - засновниця групи компаній «Белбіз»;

Володимир Пугач - фронтмен гурту J-MORS, юрист;

Віталій Римашевський - співголова Білоруської християнської демократії;

Ганна Сев’яринець - вчитель, письменниця, літературознавець;

Андрій Стрижак - активіст BY-COVID та BY_help;

Юрій Хващевацький - кінорежисер;

Олександр Центр - керівник групи компаній «А-100»;

Володимир Зесслер - художник;

Сергій Чалий - незалежний аналітик, економіст;

Юлія Чернявська - культуролог, професор;

Олексій Шчурко - бізнесмен GURTAM.

15 серпня штаб Тихановської розпочав формування Координаційної ради. Вона повинна обговорювати та розробляти безпечні та стабільні механізми забезпечення передачі влади.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.