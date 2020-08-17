У Білорусі назвали імена учасників Координаційної ради Тихановської
Як передає Укрінформ, про це інформує Радіо Свобода.
Світлана Тихановська заявила про необхідність формування Координаційної ради 14 серпня. За словами Кавалькової, незабаром відбудеться засідання нового органу.
До складу Координаційної ради увійшли:
Юрій Губаревич - голова руху "За свободу";
Павло Данейко - керівник групи компаній IPM;
Павло Белавус - засновник та власник Symbal.by;
Алесь Бяляцький - правозахисник, голова правозахисного центру "Вясна";
Андрій Вітушко - дитячий реаніматолог, кандидат медичних наук;
Віталій Валянюк - директор Probusiness;
Алана Гербремаріам, активістка Молодіжного блоку;
Людмила Антоновська, голова Асоціації інноваційних інструментів;
Лілія Власова - міжнародний посередник, юрист;
Олесь Дуко - представник адміністрації парку «Великий камінь»;
Дунаєв Володимир - професор, експерт Громадського Болонського комітету;
Андрій Ягорау - політолог, директор Центру європейської трансформації;
Марія Колеснікова - представник штабу Віктора Бабаріка;
Максим Знак - юрист, представник штабу Віктора Бабаріка;
Світлана Калінкіна - журналіст;
Ольга Ковалькова - співголова Білоруської християнської демократії, довірена особа Світлани Тихановської;
Микола Казлов, голова Об’єднаної громадянської партії;
Олександр Дабравольський, член політичної ради Об’єднаної громадянської партії;
Дмитро Крук - економіст;
Кубашков Ігор - представник студентської спільноти;
Андрій Курейчик - сценарист, драматург, режисер, публіцист;
Євген Лівіант - викладач, керівник репетиторського центру «100 балів»;
Сергій Макейков - делегат БМЗ;
Тетяна Маринич - засновниця групи компаній «Белбіз»;
Володимир Пугач - фронтмен гурту J-MORS, юрист;
Віталій Римашевський - співголова Білоруської християнської демократії;
Ганна Сев’яринець - вчитель, письменниця, літературознавець;
Андрій Стрижак - активіст BY-COVID та BY_help;
Юрій Хващевацький - кінорежисер;
Олександр Центр - керівник групи компаній «А-100»;
Володимир Зесслер - художник;
Сергій Чалий - незалежний аналітик, економіст;
Юлія Чернявська - культуролог, професор;
Олексій Шчурко - бізнесмен GURTAM.
15 серпня штаб Тихановської розпочав формування Координаційної ради. Вона повинна обговорювати та розробляти безпечні та стабільні механізми забезпечення передачі влади.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.