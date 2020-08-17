Білоруські правозахисники повідомляють про щонайменше п'ятьох загиблих

Щонайменше п’ятеро людей загинули та ще семеро учасників протестів у Білорусі перебувають у критичному стані в медичних закладах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на доповідь правозахисного громадського об'єднання "Зьвяно".

У доповіді, що присвячена порушенням прав людини під час протестів у Білорусі у період з 7 до 14 серпня, вказано, що правозахисники знайшли у лікарнях Мінська 120 людей, які були госпіталізовані після протестів, та з 30 із них вже поспілкувалися.

Зазначається, що за офіційними даними білоруської влади в країні загинула одна людина під час протестів. Йдеться про Олександра Тарайковського у Мінську.

Читайте також: Лукашенко припускає проведення виборів у Білорусі після ухвалення нової Конституції

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже тиждень тривають протести громадян проти фальсифікації виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентської кампанії Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна «заспокоїлася і ввійшла в нормальний ритм».

Лукашенко відмовився проводити нові вибори, заявивши, що протестувальники хочуть знищити Білорусь. За минулі вихідні він двічі провів телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. У Кремлі підтвердили, що Росія готова надати Білорусі військову допомогу.

Міноборони Білорусі повідомило, що з 17 по 20 серпня Білорусь проведе ряд військових навчань поблизу міста Островець біля кордону з Литовською Республікою.

Фото: TUT.BY