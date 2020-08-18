Весь колектив білоруської газети звільняється після зняття головреда

Весь колектив білоруської газети "Звязда" звільняється після того, як Міністерство інформації зняло з посади головного редактора видання - директора видавничого дому "Звязда" Павла Сухорукова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euroradio.

За словами співробітниці "Звязди" Ірени Котелович, коли журналісти заявили, що хочуть писати правду про події у країні, до них приїхав "розбиратися" міністр інформації Ігор Луцький.

"Вчора моя "Звязда" оголосила керівництву, що хоче чесно висвітлювати події у країні, такий собі бойкот - до редакції приїхав міністр інформації, потім ідеологиня з Адміністрації президента, а сьогодні звільнили головного редактора", - заявила Котелович.

Вона додала, що зараз колектив пише звернення до міністерства і звільняється слідом.

Це вже не перший прояв солідарності трудових колективів у Білорусі на тлі протестів проти офіційних результатів президентських виборів. Напередодні весь колектив підтримав директора Купаловського театру Павла Латушка, якого звільнили рішенням Радміну.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні підсумки виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Одразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати й водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кілька загиблих.