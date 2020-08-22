Лукашенко доручив вжити жорстких заходів із захисту територіальної цілісності Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, характеризуючи внутрішньополітичну ситуацію в країні, висловив думку, що події розвиваються за планом кольорових революцій.

Про це передає Укрінформ з посиланням на телеграм-канал «Пул Першого».

"Як ми і припускали, все йде за планом кольорових революцій з порушенням внутрішньополітичної ситуації в країні. Оригінальність і особливість ситуації полягає в тому, що підключено зовнішній фактор, що буває не завжди. Зазвичай вони розкручують всередині, скидають чинну владу. Але оскільки влада у нас на місці, жорстко опирається, підключили зовнішній фактор", - сказав президет Білорусі.

Згідно з інформацією ресурсу, Лукашенко доручив міністру оборони і командувачу Західного оперативного командування "захистити насамперед західну перлину Білорусі з центром у Гродно. З вжиттям найжорсткіших заходів із захисту територіальної цілісності нашої країни".

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти їхніх офіційних результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.