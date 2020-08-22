Тихановська заявила, що не братиме участі в нових виборах в Білорусі

Головна білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що не планує висуватися на пост президента Білорусі в разі проведення повторних виборів.

Як передає Укрінформ, про це вона зізналася в інтерв'ю Белсату, яке цитує видання TUT.by.

На питання журналіста, чи буде вона балотуватися, або ж це зробить її чоловік, Тихановска заявила, що не планує більше сама брати участь у виборах як кандидат.

"Звільнення політв'язнів — це одна з вимог страйкуючих, одна з вимог білоруського народу. Я не планую сама (висувати свою кандидатуру на виборах, - ред.)", - сказала вона.

"Вже наїлися цієї політикою?" - уточнив журналіст. "Більш ніж", - відповіла опозиціонерка.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

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Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів під час виборів, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.