ООН заявила про чотирьох загиблих під час протестів у Білорусі

В ООН занепокоєні загибеллю чотирьох людей у Білорусі у результаті насильства з боку влади, а також невідомою долею після затримань під час масових протестних демонстрацій щонайменше восьми осіб.

Про це йдеться у заяві для преси Управління верховного комісара ООН з прав людини, повідомляє Укрінформ.

"Ми нагадуємо білоруській владі про абсолютну заборону тортур та повторюємо заклик від минулого тижня Верховного комісара ООН про необхідність проведення швидких, ретельних, незалежних та неупереджених розслідувань відносно усіх обвинувачень щодо порушень прав людини. Це включає загибель чотирьох людей у результаті отриманих поранень під час протестів", - йдеться у заяві.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини також висловило особливе занепокоєння долею і місцем знаходження щонайменше восьми людей, які залишаються невідомими, та продовжує відстежувати події у Білорусі щодо протестів та сутичок після президентських виборів 9 серпня.

Окрім цього, висловлюється занепокоєння продовженням утримань понад 100 осіб. Серед них – близько 60, яким висунуті обвинувачення у скоєнні кримінальних злочинів, які передбачають великі строки ув'язнень за участь у мирних демонстраціях.

"Ми закликаємо владу у Білорусі негайно звільнити усіх, хто був протиправно та упереджено затриманий та припинити утримання людей за реалізацію їхніх прав на свободу висловлювань та свободу на вільні зібрання", - заявили в ООН.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

Результати виборів не визнав Євросоюз та низка урядів демократичних країн.

Фото: Nexta