В ООН закликають владу Білорусі до діалогу: Репресії - не відповідь

В ООН закликають владу Білорусі та народ до діалогу, оскільки репресії – це не відповідь.

Про це заявив офіційний представник генерального секретаря Організації Стефан Дюжаррик на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

«Я можу вам сказати, що ми дуже добре обізнані про демонстрації та події, що відбуваються в цій країні. Зі свого боку, генеральний секретар (ООН Антоніу Гутерреш – ред.) вважає, що невдоволення людей повинні бути почуті, і репресії - це не відповідь», - заявив Дюжаррик.

За його словами, генсек ООН «уважно стежить за розвитком подій у країні і наголошує на важливості надання всім білорусам можливості реалізувати свої цивільні й політичні права», це включає висловлення своїх поглядів мирним шляхом відповідно до закону.

Наголошується, що влада Білорусі повинна проявляти стриманість у відповіді на демонстрації, а повідомлення про катування та інші жорстокі поводження з людьми, які перебувають під вартою, повинні бути ретельно розслідувані.

Зазначається, що «генеральний секретар закликає всіх білорусів вирішити проблеми, що виникли після виборів, шляхом діалогу і зберегти мир у країні».

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше як 6,7 тис. людей. У лікарні потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.