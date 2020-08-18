У США засудили "необачну" пропозицію Путіна про військову допомогу Лукашенку
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті комітету.
«Ми підтримуємо білорусів, які продовжують користуватися своїм правом на протест і вимагають більш вільну, більш демократичну країну. Їх голоси повинні бути почуті. У той же час, коли Кремль намагається підірвати незалежність і суверенітет ще однієї європейської країни, ми беззастережно засуджуємо необачну пропозицію президента Росії Володимира Путіна забезпечити військову підтримку режиму Лукашенка в Білорусі», - йдеться у спільній заяві голови комітету у закордонних справах Палати представників Еліота Енгеля та старшого республіканця комітету Майкла Маккола.
Вони також закликали адміністрацію президента США продовжувати відкидати агресію Москви і працювати разом з європейськими союзниками для підтримки білоруського народу, вимагати звільнення тисяч затриманих мирних демонстрантів і політв'язнів, засудити надмірне застосування сили білоруською владою і захистити суверенне право Білорусі самостійно визначати власне майбутнє.
15 серпня на нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним, і Росія при першому запиті "надасть всебічну допомогу у забезпеченні безпеки Білорусі у разі зовнішніх воєнних загроз".
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий перебуває на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.