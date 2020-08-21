Путін заявляє про неприпустимість зовнішнього втручання у ситуацію в Білорусі

Президент РФ Володимир Путін провів в режимі відеоконференції нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.

Про це повідомляється на сайті Кремля, передає Укрінформ.

"Відбулося обговорення ситуації в Білорусі. Президент докладно поінформував учасників наради про серію телефонних міжнародних контактів, що відбулися на цьому тижні. Акцентована неприйнятність будь-якого втручання ззовні в справи республіки і безальтернативність врегулювання всіх внутрішньобілоруських проблем керівництвом цієї країни в діалозі з її громадянами", - йдеться в повідомленні.

У нараді взяли участь прем'єр-міністр Михайло Мішустін, спікери Ради Федерації і Держдуми Валентина Матвієнко і В'ячеслав Володін, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв, секретар СБ РФ Микола Патрушев, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, очільник МЗС Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, директор ФСБ Олександр Бортніков, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін і спецпредставник президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їхніх результатів, відповідно до яких Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко придушували страйки протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про, щонайменше, п'ятеро загиблих під час протестів.

Після переговорів Володимира Путіна й Олександра Лукашенка 14 і 15 серпня Кремль повідомляв, що Росія готова посприяти Білорусі "у розв'язанні проблем, що виникли на засадах принципів Договору про створення Союзної держави, а також в разі необхідності по лінії Організації договору про колективну безпеку" (ОДКБ).

Лукашенко 19 серпня заявив, що на території Білорусі немає іноземних військ.

21 серпня Лукашенко підтвердив інформацію, що співробітників білоруської державної телекомпанії "Белтелерадіокомпанія", які підтримали протести в країні, замінюють на російських пропагандистів.