Лукашенко доручив через два дні закрити страйкуючі підприємства

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив з понеділка, 24 серпня, закрити страйкуючі підприємства.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

«Я прошу губернатора, голів виконкомів, якщо хтось не хоче працювати - не змушуйте. Не треба. Ми їх все одно не змусимо і не вмовимо. Але якщо підприємство не працює - з понеділка замок на ворота», - сказав він.

Так, на його думку, «люди охолонуть», після чого «розберемося потім, кого запросити на це підприємство».

Як зазначає видання, раніше у суботу Лукашенко призначив ексміністра охорони здоров'я Володимира Караніка губернатором Гродненської області.

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Нині у Білорусі тривають протести, пов'язані з незгодою опозиції і громадян країни з результатами президентських виборів 9 серпня. Згідно з остаточними результатами діючий глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.