Влада Білорусі кийками заганяє ситуацію у глухий кут - Лінкявічюс

Якщо влада Білорусі діятиме стосовно акцій протесту кийками, вона зажене ситуацію у ще глибшу політичну безвихідь.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс висловив в ефірі телеканалу «Дождь».

«Ми спостерігаємо (за ситуацією в Білорусі, - ред.) з хвилюванням, бо бачимо, якими засобами бореться влада зі своїм народом. А в заявах про загрози з-за кордону немає здорового глузду... Якщо влада буде діяти кийками, вона зажене ситуацію у ще глибший політичний і моральний глухий кут. Якщо вона знайде в собі сили організувати нові вибори, вона вийдуть з глухого кута», - сказав Лінкявічюс.

Він підкреслив, що важливо вирішувати проблеми в Білорусі «не проти волі людей».

Лінкявічюс додав, що білоруських військових збирають у Гродненській області, недалеко від кордону з Литвою, щоб виправдати посилення режиму «зовнішньою загрозою». «Загроза (для влади в Мінську, - ред.) не зовнішня, а внутрішня», - наголосив при цьому міністр.

Як повідомлялося, у неділю, 23 серпня, у Мінську відбулася масова акція «Марш нової Білорусі» з вимогою проведення нових чесних виборів президента.

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У Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. людей. У лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.