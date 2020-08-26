Одинадцять білорусів попросили притулку в Литви
Про це заявила керівник литовського Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте, повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.
«На даний час, після тих подій, після виборів (у Білорусі - ІФ), притулку в Литви попросили 11 громадян Білорусі», - сказала вона.
10 осіб звернулися з проханням про притулок на кордоні, а одна людина - перебуваючи на території Литви. Всі вони заявили «про те, що бояться розправи на батьківщині».
За словами Гудзінскайте, з огляду на ситуацію в Білорусі «це дуже небагато» і «якщо репресії не припиняться, то прохань про притулок може бути ще більше».
Як зазначає видання, прохання про притулок розглядаються в Литві від кількох тижнів до півроку.
Як повідомлялося, в Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.