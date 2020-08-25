У вівторок, 25 серпня, у Мінську тисячі людей знову вийшли на площу Незалежності на акцію протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Опозиція оголосила, що збір організований для святкування неофіційного Дня незалежності країни – 25 серпня 1991 року було ухвалено декларацію про державний суверенітет Білорусі.

Акції проходять і в інших містах країни.

У Гродно міліція затримала 28 співробітників місцевого підприємства «Гродно Азот», які прогулювалися містом. Затриманих відвезли до місцевого РОВД. Через якийсь час туди почали стягуватися люди. Повідомляється, що під вікнами відділку міліції зібралося більше сотні людей, які скандували «Свободу».

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

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Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

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Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.

Фото: RFE/RL