Верховний суд Білорусі відмовився оскаржувати результати виборів

Верховний суд Білорусі відмовив трьом екс-кандидатам у президенти в порушенні справ за скаргами щодо результатів виборів: скарги до Верховного суду подавали Анна Канопацька, Андрій Дмитрієв і Світлана Тихановська.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

З ухвал суду випливає, що оскаржити рішення Центральної виборчої комісії про підсумки виборів, якщо вибори не визнавалися ЦВК недійсними, неможливо.

Зокрема, щодо скарги Світлани Тихановської, суддя Верховного суду Анатолій Терех постановив, що до суду Тихановська звернулася зі скаргою, в якій зазначила, що 14 серпня 2020 року рішенням ЦВК відмовлено в задоволенні її скарги про визнання недійсними виборів президента Білорусі. Вважаючи, що в задоволенні скарги відмовлено необгрунтовано, Тихановська просила рішення ЦВК скасувати і визнати вибори президента, що відбулися 9 серпня 2020 року, недійсними в цілому по республіці.

Верховний суд зазначає, що рішення про визнання виборів недійсними ухвалюється Центральною комісією. Тихановська скористалася своїм правом, передбаченим Виборчим кодексом, звернувшись до Центральної комісії зі скаргою про визнання виборів президента недійсними. Постановою Центральної комісії від 14 серпня 2020 року в задоволенні скарги Тихановській відмовлено.

Тому Верховний суд ухвалив рішення відмовити в порушенні справи за скаргою Світлани Тихановської на рішення ЦВК від 14 серпня 2020 року. Ухвала оскарженню і опротестуванню в апеляційному порядку не підлягає.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі вже два тижні поспіль тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.