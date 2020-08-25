Керівництво Євросоюзу не може зв'язатися з Лукашенком

Глава Європейської Ради Шарль Мішель безрезультатно намагався зв'язатися з Олександром Лукашенком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by з посиланням на заступника глави зовнішньополітичного відомства ЄС Хельгу Шмід.

"Глава Європейської Ради намагався зв'язатися з Лукашенком, що виявилося неможливим», - заявила чиновниця у вівторок на позачерговому засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах, присвяченому ситуації у Білорусі.

Шмід знову озвучила позицію ЄС щодо засудження насильства проти мирних демонстрантів і їх незаконних затримань, а також невизнання результатів президентських виборів

За її словами, зовнішньополітичне відомство Євросоюзу вже готує точкові санкції проти людей, відповідальних за свавілля міліції і фальсифікації на виборах. Це питання обговорюватиметься на нараді глав міністерств закордонних справ країн ЄС 27 і 28 серпня у Берліні.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше заявляла, що Лукашенко відмовився від усіх запитів на телефонний дзвінок.

За даними ЗМІ, ЄС повинен узгодити і затвердити санкційний список посадових осіб режиму Лукашенка наступного тижня. Самого Лукашенка у списку поки що немає.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі вже два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.