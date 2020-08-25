Білоруси вимагають вільних і чесних виборів — Тихановська у ЄП
Як передає кореспондент Укрінформу, про це опозиційний кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила під час виступу на надзвичайному засіданні Комітету із закордонних справ Європейського парламенту.
"Вимога білорусів є дуже простою: чесні й вільні вибори. Це є вимогою протестувальників на вулицях і працівників на страйкуючих підприємствах по всій країні. Це є вимога всієї нації", - повідомила вона.
Тихановська додала, що у Білорусі наразі триває мирна революція. "Ця революція не є ані проросійською, ані антиросійською революцією. Це також ані "антиЄС", ані "проЄС-революція". Це є демократична революція. Це прагнення країни самостійно визначати для себе. Це прагнення людей вільно обирати своїх лідерів та вирішувати власну долю", - сказала вона.
Тихановська закликала усі країни світу поважати суверенітет й територіальну цілісність Білорусі.
Лідер опозиції також зазначила, що Білорусь є частиною Європи на культурному, історичному та географічному рівнях.
За її словами, опозиція готова до перемовин із владою. "Ми готові визначити перемовників (для діалогу з владою Білорусі – ред.). Ми готові розглянути посередництво міжнародних організацій для допомоги у діалозі", - сказала вона.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі вже два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.