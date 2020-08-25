Білоруську опозиціонерку Ковалькову судять за двома статтями

Члена Координаційної ради Білорусі Ольгу Ковалькову, яку ЗМОП затримав 24 серпня біля Мінського тракторного заводу, судять за двома адміністративними статтями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті білоруського правозахисного центру «Весна».

«Ольгу Ковалькову судять за двома адміністративними протоколами - за непокору міліції (ст. 23.4 КоАП) і за участь у несанкціонованих масових заходах (ч. 3 ст. 23.34 КоАП)», - повідомляють правозахисники.

Слухання проходять 25 серпня в суді Заводського району м. Мінська по відеозв'язку.

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У суді оголошено перерву до 14 години, оскільки Ольга Ковалькова заявила клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 24 серпня, довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольга Ковалькова і представник страйкому МТЗ Сергій Дилевський прийшли на зустріч працівників підприємства, щоб підтримати їх.

Незабаром до місця зустрічі під'їхав автозак з ЗМОПом і люди в штатському затримали Дилевського і Ковалькову через «порушення громадського порядку».

Працівників заводу силовики затримувати не стали.

Фото: TUT.BY