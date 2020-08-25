Білоруську опозиціонерку Ковалькову судять за двома статтями
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті білоруського правозахисного центру «Весна».
«Ольгу Ковалькову судять за двома адміністративними протоколами - за непокору міліції (ст. 23.4 КоАП) і за участь у несанкціонованих масових заходах (ч. 3 ст. 23.34 КоАП)», - повідомляють правозахисники.
Слухання проходять 25 серпня в суді Заводського району м. Мінська по відеозв'язку.
У суді оголошено перерву до 14 години, оскільки Ольга Ковалькова заявила клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 24 серпня, довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольга Ковалькова і представник страйкому МТЗ Сергій Дилевський прийшли на зустріч працівників підприємства, щоб підтримати їх.
Незабаром до місця зустрічі під'їхав автозак з ЗМОПом і люди в штатському затримали Дилевського і Ковалькову через «порушення громадського порядку».
Працівників заводу силовики затримувати не стали.
Фото: TUT.BY