Білоруську опозиціонерку Ковалькову перевели до СІЗО

Члена Координаційної ради Білорусі Ольгу Ковалькова, яку затримали в понеділок, перевели з РУВС до ізолятора тимчасового утримання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Ковалькової у Фейсбуку.

"Ольгу Ковалькову з Партизанського РУВС перевели на Окрестіна", - йдеться в дописі.

Також повідомляється, що інший затриманий член Координаційної ради - Сергій Дилевський - не був помічений в транспорті, і його переведення до СІЗО поки не підтверджено.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні біля Мінського тракторного заводу ОМОН затримав Ковалькову і Дилевського.

У неділю, 23 серпня, в Мінську проходила масова акція «Марш нової Білорусі». Кількість учасників демонстрації в центрі міста, за різними даними, оцінюється в 100-300 тисяч осіб.

У Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які пройшли 9 серпня. На них, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані 6,7 тис. людей. У лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: Ольга Ковалькова, Фейсбук