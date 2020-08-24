У Мінську ОМОН затримав двох членів Координаційної ради
Про це розповіли працівники підприємства, повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.BY.
Довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольга Ковалькова і представник страйкому МТЗ Сергій Дилевський прийшли на зустріч працівників підприємства сьогодні до 11 ранку, щоб підтримати їх.
Незабаром до місця зустрічі під'їхав автозак з ОМОНом і люди в штатському в зв'язку «з порушенням громадського порядку».
Дилевського і Ковалькову силовики посадили в автозак і відвезли, а працівників заводу затримувати не стали.
За інформацією в ГУВС Мінміськвиконкому, Дилевський і Ковалькова затримані в рамках адміністративного процесу.
Як повідомлялося, член президії Координаційної ради Ольга Ковалькова заявила, що КС починає підготовку до референдуму про зміни до Конституції Білорусі.
У Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше ніж 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.
Фото з сайту TUT.BY