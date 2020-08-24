ОБСЄ знову запропонувала Білорусі посередництво у врегулюванні кризи

Організація з безпеки і співробітництва в Європі знову запропонувала білоруській владі посередництво у врегулюванні внутрішньополітичної кризи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Deutsche Welle.

У листі до президента Білорусі Олександра Лукашенка діючий глава Організації прем'єр-міністр Албанії Едді Рама і його наступниця, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, заявили, що ОБСЄ «уважно і з тривогою» стежить за ситуацією в Білорусі. Вони зазначили, що готові приїхати до країни, щоб вислухати думки про ситуацію, що склалася, і обговорити поточні виклики.

Вперше Рама й Лінде запропонували посередництво 17 серпня, але ця пропозиція не була прийнята.

Як повідомлялося, в Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів минулих 9 серпня президентських виборів, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1 %.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

23 серпня на "Марші нової Білорусі" на площі Незалежності в центрі Мінська було понад 200 тисяч людей. Аналогічні акції пройшли і в інших містах республіки.