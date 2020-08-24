Співголову страйкому "Білоруськалій" вже оштрафували

Співголову страйкового комітету страйкуючого білоруського підприємства «Білоруськалій» Анатолія Бокуна, якого вранці викликали в міліцію, вже оштрафував суд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Бокуна оштрафували на 675 рублів «за участь в несанкціонованому масовому заході» і відпустили з будівлі суду.

Зазначається, що вранці співголову страйкового комітету страйкуючого білоруського підприємства «Білоруськалій» Анатолія Бокуна викликали в міліцію. Пізніше офіційний представник УВС Мінського облвиконкому Сергій Чоботарьов підтвердив, що відносно Бокуна розпочато адміністративну справу за статтею 23.34 Кодексу про адміністративні правопорушення Білорусі (Порушення порядку організації або проведення масових заходів - ред.).

Як повідомлялося, білоруське підприємство «Білоруськалій» одним з перших почало страйк на підтримку протесту після президентських виборів в країні.

У неділю, 23 серпня, в Мінську проходила масова акція Марш нової Білорусі. Кількість учасників демонстрації в центрі міста, за різними даними, оцінюється в 100 - 300 тисяч осіб.

У Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що минули 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: TUT.by