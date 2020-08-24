Співголову страйкому "Білоруськалія" викликали в міліцію, проти нього завели справу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.
За інформацією страйкового комітету шахтарів, Бокун зайшов до будівлі міліції приблизно об 11:20 24 серпня, і з тих пір зв'язку з ним немає.
Офіційний представник УВС Мінського облвиконкому Сергій Чеботарьов підтвердив TUT.BY, що зараз Анатолій Бокун знаходиться в Солігорському РВВС, щодо нього розпочато адміністративну справу за статтею 23.34 Кодексу про адміністративні правопорушення БР (Порушення порядку організації або проведення масових заходів - ред.).
Зазначається, що наприкінці минулого тижня, 21 серпня, автомобіль Бокуна заблокували двоє співробітників міліції і вручили повістку.
Як повідомлялося, білоруське підприємство «Білоруськалій» одним з перших почало страйк на підтримку протесту після президентських виборів у країні.
У неділю, 23 серпня, в Мінську проходила масова акція Марш нової Білорусі. Кількість учасників демонстрації в центрі міста, за різними даними, оцінюється в 100 - 300 тисяч осіб.
У Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, що керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.
Фото: TUT.by