Співголову страйкому "Білоруськалія" викликали в міліцію, проти нього завели справу

Співголову страйкового комітету страйкуючого білоруського підприємства «Білоруськалій» Анатолія Бокуна викликали в міліцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

За інформацією страйкового комітету шахтарів, Бокун зайшов до будівлі міліції приблизно об 11:20 24 серпня, і з тих пір зв'язку з ним немає.

Офіційний представник УВС Мінського облвиконкому Сергій Чеботарьов підтвердив TUT.BY, що зараз Анатолій Бокун знаходиться в Солігорському РВВС, щодо нього розпочато адміністративну справу за статтею 23.34 Кодексу про адміністративні правопорушення БР (Порушення порядку організації або проведення масових заходів - ред.).

Зазначається, що наприкінці минулого тижня, 21 серпня, автомобіль Бокуна заблокували двоє співробітників міліції і вручили повістку.

Як повідомлялося, білоруське підприємство «Білоруськалій» одним з перших почало страйк на підтримку протесту після президентських виборів у країні.

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У неділю, 23 серпня, в Мінську проходила масова акція Марш нової Білорусі. Кількість учасників демонстрації в центрі міста, за різними даними, оцінюється в 100 - 300 тисяч осіб.

У Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, що керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: TUT.by