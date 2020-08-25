Довірену особу Тихановської Ковалькову арештували на 10 діб

Суд заарештував на 10 діб довірену особу кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської і члена Координаційної ради Ольгу Ковалькова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свободи.

Суддя Заводського району заарештував її за організацію несанкціонованих масових заходів (ч. 2 ст. 23.34 КоАП),

Суд проходив по Скайпу, оскільки Ковалькова перебувала в СІЗО.

Раніше інший суддя Заводського району присудила 10 діб члену Координаційної ради опозиції та лідеру страйкому Мінського тракторного заводу Сергію Дилевському за організацію несанкціонованих масових заходів (ч. 2 ст. 23.34 КоАП), оскільки у нього не було дозволу на проведення акції.

Як повідомлялося, 24 серпня довірена особа кандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольга Ковалькова і представник страйкому МТЗ Сергій Дилевський прийшли на зустріч працівників підприємства, щоб підтримати їх. Незабаром до місця зустрічі під'їхав автозак з ОМОНом, і люди в штатському відвезли Дилевського і Ковалькову в зв'язку «з порушенням громадського порядку».

Пізніше стало відомо, що Ковалькову судять за двома адміністративними статтями - за непокору міліції (ст. 23.4 КоАП) і за участь у несанкціонованих масових заходах (ч. 3 ст. 23.34 КоАП)».

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У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами президентських виборів. Силовики застосовували проти учасників мирних протестів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. В ході акцій було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, правозахисники повідомляють про п'ятьох загиблих.

Фото: RFE/RL