Лідера страйккому Мінського тракторного заводу заарештували на 10 діб — ЗМІ

Білоруський суд заарештував на 10 діб члена координаційної ради опозиції і лідера страйкому Мінського тракторного заводу Сергія Дилевського.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.

Суддя Заводського району присудила йому арешт за організацію несанкціонованих масових заходів (ч. 2 ст. 23.34 КпАП), оскільки він не мав дозволу на проведення акції.

Дилевський брав участь у слуханнях по Скайпу з СІЗО.

Зазначається, що Дилевський працює на Мінському тракторному заводі з 2008 року.

Як повідомлялося, 24 серпня довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольга Ковалькова і представник страйкому МТЗ Сергій Дилевський прийшли на зустріч працівників підприємства, щоб підтримати їх. Незабаром до місця зустрічі під'їхав автозак з ОМОНом і люди у цивільному вивезли Дилевського і Ковалькову в зв'язку "з порушенням громадського порядку".

Пізніше стало відомо, що Ковалькову судять за двома адміністративними статтями — за непокору міліції (ст. 23.4 КпАП) і за участь у несанкціонованих масових заходах (ч. 3 ст. 23.34 КпАП).

У Білорусі тривають протести громадян, не згодних з офіційними результатами президентських виборів. Силовики застосовували проти учасників мирних протестів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Під час акцій було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, правозахисники повідомляють про п'ять загиблих.

Фото: RFE/RL